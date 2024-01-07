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Канчельскис назвал команды, которым будет сложно остаться в РПЛ по итогам сезона

Канчельскис назвал команды, которым будет сложно остаться в РПЛ по итогам сезона
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис назвал главных аутсайдеров Российской Премьер-Лиги.

«Сочи» и «Балтике» будет очень сложно остаться в РПЛ», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, по итогам прошедшей части сезона калининградская «Балтика» находится на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 13 очков в 18 проведённых матчах. «Сочи» располагается на последнем, 16-м месте. Команда завоевала 11 очков после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица РПЛ

Свою ближайшую игру сочинская команда проведёт в начале марта в рамках 19-го тура РПЛ. Южане поедут в гости к калининградской «Балтике».

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 16:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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