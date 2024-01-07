Канчельскис назвал команды, которым будет сложно остаться в РПЛ по итогам сезона

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис назвал главных аутсайдеров Российской Премьер-Лиги.

«Сочи» и «Балтике» будет очень сложно остаться в РПЛ», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, по итогам прошедшей части сезона калининградская «Балтика» находится на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 13 очков в 18 проведённых матчах. «Сочи» располагается на последнем, 16-м месте. Команда завоевала 11 очков после аналогичного количества встреч.

Свою ближайшую игру сочинская команда проведёт в начале марта в рамках 19-го тура РПЛ. Южане поедут в гости к калининградской «Балтике».