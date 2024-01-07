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Игрок «Удинезе» Товен может вернуться в чемпионат Франции

Игрок «Удинезе» Товен может вернуться в чемпионат Франции
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Французская «Ницца» проявляет заинтересованность в приобретении нападающего «Удинезе» Флорьяна Товена. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, несмотря на то что в «Удинезе» довольны уровнем игры, демонстрируемым 30-летним футболистом, он изъявил желание вернуться в родной чемпионат.

Подчёркивается, что ещё один неназванный клуб, выступающий в Лиге 1, намеревается сделать предложение по Товену.

Напомним, в нынешнем сезоне нападающий «Удинезе» принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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