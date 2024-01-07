В «Челси» объявили о серьёзной травме главной звезды женской команды

Пресс-служба футбольного клуба «Челси» на своём официальном сайте объявила о травме передней крестообразной связки главной звезды своей женской команды Сэм Керр.

«Футбольный клуб «Челси» может подтвердить, что нападающая Сэм Керр получила травму передней крестообразной связки во время наших тренировочных сборов в тёплую погоду в Марокко.

В ближайшие дни Сэм пройдёт осмотр у специалиста, а затем начнётся её реабилитация под руководством медицинской команды клуба», — говорится в заявлении клуба.

Форвард сборной Австралии выступает в составе лондонского клуба с 2019 года. За это время 30-летняя футболистка приняла участие в 128 матчах клуба, в которых смогла забить 99 голов. Керр вместе с «Челси» четыре раза побеждала в чемпионате Англии, трижды становилась обладательницей Кубка страны, два раза выигрывала Кубок Лиги, а также один раз побеждала в Суперкубке Англии.