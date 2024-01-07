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Сербский игрок «Спартака» Бабич рассказал, почему решил переехать в Россию из Испании

Сербский игрок «Спартака» Бабич рассказал, почему решил переехать в Россию из Испании
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Сербский защитник московского «Спартака» Срджан Бабич рассказал, почему принял решение перейти в российский клуб из испанской «Альмерии».

«Когда меня спрашивают, почему я перешёл, я часто в шутку отвечаю, что после температуры плюс 50 хотелось переехать в более прохладные регионы с температурой минус 50. С этой точки зрения я не ошибся. Выбор был отличный и я быстро вписался. В Россию приезжает всё больше иностранцев, растут инвестиции, и понятно, что все команды хотят быть готовыми хорошо выступить в Европе после снятия запрета. Например, сейчас в Дубае меня ждут самые долгие сборы в моей карьере — шесть недель», — приводит слова Бабича MaxBet Sport.

Напомним, 27-летний Бабич перешёл в «Спартак» из испанской «Альмерии» прошлым летом за € 5 млн. В нынешнем сезоне сербский защитник провёл за красно-белых 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.

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