«Малага» — «Реал Сосьедад»: Захарян в стартовом составе на матч Кубка Испании

Сегодня, 7 января, пройдёт матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Малага» и «Реал Сосьедад». Команды сыграют на стадионе «Ла Росаледа» в Малаге, Испания. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы:

«Малага»: Лопез, Санчес, Галилея, Мурилло, Габилондо, И. Мерино, Сангалли, Виллодрес, Лоренцо, Ларрубия, Фернандес.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Элустондо, Ле Норман, Субельдия, Муньос, Мендес, Субименди, М. Мерино, Захарян, Барренечеа, Оярсабаль.

Фото: Пресс-служба «Малаги»

Фото: Пресс-служба «Реала Сосьедад

«Малага» в прошлых раундах Кубка Испании прошла «Баракальдо» (0:0 и 4:2 по серии пенальти) и «Эльденсе» (1:0). «Реал Сосьедад» обыграл «Буньоль» и «Андрайч» с одинаковым счётом 1:0.