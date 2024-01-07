Раду Дрэгушин не перейдёт в «Наполи» из-за имиджевых прав — Тавольери

Защитник «Дженоа» Раду Дрэгушин не станет игроком «Наполи», так как продал имиджевые права на своё имя сторонней компании. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Сообщается, что «Наполи» отказался от идеи подписать футболиста, так как руководство неаполитанской команды просит всех своих игроков передать свои имиджевые права клубу.

Ранее стало известно, что «Наполи» предложил команде из Генуи € 20 млн, а также норвежского защитника Лео Эстигора на полноценной основе и 23-летнего Алессандро Дзаноли на правах аренды.

В нынешнем сезоне Дрэгушин провёл за «Дженоа» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.