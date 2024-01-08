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«Малага» — «Реал Сосьедад»: через четыре минуты после замены Захаряна гости забили

«Малага» — «Реал Сосьедад»: через четыре минуты после замены Захаряна гости забили
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Сегодня, 7 января, проходит матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором встречаются «Малага» и «Реал Сосьедад». Команды играют на стадионе «Ла Росаледа» в Малаге, Испания. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В перерыве кубкового матча Арсен Захарян был заменён на Карлоса Фернандеса. Уже через четыре минуты пошёл заброс в штрафную на Микеля Мерино, который выполнил скидку во вратарскую, и там пытавшийся сыграть на опережение Эйнар Галилеа срезал мяч в собственные ворота.

Кубок Испании . 1/16 финала
07 января 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Малага
Малага
Окончен
0 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Галилеа – 49'    

«Малага» в прошлых раундах Кубка Испании прошла «Баракальдо» (0:0 и 4:2 по серии пенальти) и «Эльденсе» (1:0). «Реал Сосьедад» обыграл «Буньоль» и «Андрайч» с одинаковым счётом 1:0.

Турнирная сетка Кубка Испании сезона-2023/2024
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