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В костромском «Спартаке» высказались о будущем Дениса Глушакова в клубе

В костромском «Спартаке» высказались о будущем Дениса Глушакова в клубе
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Заместитель генерального директора по вопросам PR и работы с болельщиками костромского «Спартака» Елена Трошкина рассказала, как обстоит ситуация с контрактом полузащитника команды Дениса Глушакова. Напомним, Глушаков присоединился к «Спартаку» в сентябре 2023 года.

«Контракт с Глушаковым был заключен на год, так как по регламенту РФС нельзя подписать договор с футболистом на два месяца. С Денисом у нас особенные условия. На данный момент мы на стадии обсуждения сотрудничества. Сборы пока он с нами не проходит. Вроде как у Глушакова есть хорошее предложение от клубов из более высокого дивизиона. Но конкретики пока нет», — приводит слова Трошкиной Sport24.

Напомним, у Глушакова действующий контракт с командой из ЛЕОН Второй Лиги, костромским «Спартаком», который будет актуален до конца сезона-2023/2024. Но во время зимней паузы, согласно договорённостям, он может перейти в другую команду, если будут желание и интерес. В РПЛ Денис выступал за такие клубы, как «Спартак», «Локомотив», «Ахмат» и «Химки».

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