«Реал Сосьедад» обыграл «Малагу» и прошёл в 1/8 Кубка Испании. Захарян был заменён

Сегодня, 8 января, проходил матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором встречались «Малага» и «Реал Сосьедад». Команды играли на стадионе «Ла Росаледа» в Малаге, Испания. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В перерыве кубкового матча россиянин Арсен Захарян был заменён на Карлоса Фернандеса. Уже через четыре минуты пошёл заброс в штрафную на Микеля Мерино, который выполнил скидку во вратарскую, и там пытавшийся сыграть на опережение Эйнар Галилеа срезал мяч в собственные ворота.

«Реал Сосьедад» в прошлых раундах Кубка Испании обыграл «Буньоль» и «Андрайч» с одинаковым счётом 1:0.