Адольфо Гайч назвал вызов в сборную Аргентины одним из самых счастливых моментов в карьере

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, который на правах аренды играет за «Ризеспор», назвал один из самых счастливых моментов в его карьере.

«Я был очень счастлив, когда меня вызвали в сборную Аргентины. Я бы сказал, что это был действительно один из самых счастливых моментов в моей карьере. Потому что в то время, когда меня вызывали в национальную команду, в команде были имена, которые стали чемпионами мира 2022 года, и я нашёл себе место в этом составе.

Хорошо быть в сборной, но ещё лучше продолжать быть в сборной. Самая большая из моих целей в карьере — снова быть вызванным туда и продолжать играть в национальной команде. Надеюсь, в будущем я добьюсь этого снова», — приводит слова Гайча Spor Arena.

Гайч вызывался в основную сборную Аргентины один раз в сентябре 2019 года. Адольфо сыграл четыре минуты в товарищеском матче со сборной Мексики (4:0).