Футболист «Интер Майами»: когда я вижу Месси на тренировке, у меня текут слюни

Футболист «Интер Майами» Николас Стефанелли высказался об игре аргентинского нападающего клуба Лионеля Месси.

«Когда я вижу его на тренировке, у меня текут слюни. Затем, когда он делает пас и оказывается к игроку спиной, я спрашиваю себя: «Как он видит этот пас? Этого просто не может быть». Вот почему он также является лучшим игроком в истории», — приводит слова Стефанелли Goal.

Напомним, Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. Контрактное соглашение аргентинца с клубом рассчитано до 2025 года. В прошлом сезоне Месси провёл за «Интер Майами» 14 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и пять результативных передач.

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