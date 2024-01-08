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Футболист «Интер Майами»: когда я вижу Месси на тренировке, у меня текут слюни

Футболист «Интер Майами»: когда я вижу Месси на тренировке, у меня текут слюни
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Футболист «Интер Майами» Николас Стефанелли высказался об игре аргентинского нападающего клуба Лионеля Месси.

«Когда я вижу его на тренировке, у меня текут слюни. Затем, когда он делает пас и оказывается к игроку спиной, я спрашиваю себя: «Как он видит этот пас? Этого просто не может быть». Вот почему он также является лучшим игроком в истории», — приводит слова Стефанелли Goal.

Напомним, Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. Контрактное соглашение аргентинца с клубом рассчитано до 2025 года. В прошлом сезоне Месси провёл за «Интер Майами» 14 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и пять результативных передач.

Ранее аргентинец защищал цвета «Барселоны» и «ПСЖ».

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