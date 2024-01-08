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«Комо» Сеска Фабрегаса заинтересован в хавбеке «Милана» Луке Ромеро

«Комо» Сеска Фабрегаса заинтересован в хавбеке «Милана» Луке Ромеро
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Футбольный клуб «Комо» проявляет интерес к 19-летнему полузащитнику итальянского «Милана» Луке Ромеро, сообщает журналист Маттео Моретто в социальной сети X (бывший Twitter).

«Комо» представляет Серию B, второй по силе итальянский дивизион. Исполняющим обязанности главного тренера команды является бывший полузащитник «Арсенала», «Челси», «Барселоны» и «Монако» Сеск Фабрегас. Ромеро — воспитанник испанской «Мальорки». К «Милану» аргентинский футболист присоединился летом прошлого года.

В нынешнем сезоне он провёл четыре матча в рамках чемпионата Италии, не отметившись результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3 млн. Действующий контракт аргентинца с «россонери» рассчитан до лета 2027 года.

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