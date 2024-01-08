«Челси» и «Манчестер Сити» могут вступить в борьбу за защитника «Астон Виллы»

«Челси» и «Манчестер Сити» следят за прогрессом центрального защитника «Астон Виллы» Эзри Конса. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter). По информации источника, оба гранда английского футбола могут сделать «Астон Вилле» предложение о покупке 26-летнего игрока уже в текущее зимнее трансферное окно.

Конса выступает за «Астон Виллу» с 2019 года. В текущем сезоне защитник провёл за бирмингемцев 28 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Милана» к нападающему «Астон Виллы» Джону Дурану.