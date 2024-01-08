Дмитрий Тарасов рассказал о своём кумире из «Спартака» 1990-х

Бывший российский футболист Дмитрий Тарасов рассказал о своём кумире из московского «Спартака» 1990-х годов. Он выделил Егора Титова, назвав его своим кумиром детства.

«Титов изначально был моим кумиром детства. У меня висели его плакаты, когда я только начинал свой путь в футболе, я за ним следил. Потом я начал подавать ему мячи, мой год обслуживал матчи «Спартака» в «Лужниках», — сказал Дмитрий Тарасов в рубрике «40 вопросов» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, Дмитрий Тарасов — чемпион России, серебряный и бронзовый призёр чемпионата России, трёхкратный обладатель Кубка России. Сейчас полузащитник выступает за медийную команду «Родина Медиа», с которой стал чемпионом одного из сезонов Медиалиги.