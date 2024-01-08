Нигматуллин: приятно, что меня считают одним из лучших вратарей первой части сезона РПЛ

Вратарь «Пари НН» Артур Нигматуллин высказался о своём выступлении в первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги. На данный момент нижегородцы занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата. Команда Сергея Юрана набрала 24 очка после 18 туров.

«Мне очень приятно, что меня считают одним из лучших вратарей по итогам первой части сезона. Я для этого стараюсь, тренируюсь и показываю свои лучшие качества, чтобы смогли меня оценивать.

Пик моей карьеры? Сложно сказать. В сезоне-2017/2018 я был не хуже, тогда играл за «Амкар» и 13 сухих матчей провёл в чемпионате. В сезоне-2018/2019 с «Арсеналом» мы хорошо сыграли, когда заняли шестое место. Я тогда много матчей провёл «на ноль» и всё время был в игре — это основной показатель», – приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Нигматуллин провёл за «Пари НН» 17 матчей в чемпионате России, в шести из них оставив свои ворота в неприкосновенности. Контракт Артура с нижегородским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 800 тыс.