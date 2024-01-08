Бонуччи хочет сыграть на Евро-2024 и ради этого может перейти в «Дженоа»

Экс-защитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи, ныне выступающий за берлинский «Унион», может стать игроком «Дженоа». Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, несмотря на предложение от «Фенербахче», 36-летний игрок обороны заинтересован в возвращении в клуб из Серии А. Бонуччи не теряет надежд на попадание в заявку сборной Италии на Евро-2024.

Отмечается, что на подписание опытного центрального защитника претендует «Дженоа». Боссы итальянского клуба запросили у «Униона» трансферную информацию по игроку.

Напомним, Бoнуччи перешёл в «Унион» из «Ювентуса» прошлым летом на правах свободного агента. В текущем сезоне защитник провёл 10 матчей во всех турнирах, в кoторых отметился одним голом. Контракт игрокa с берлинским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориeнтировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.