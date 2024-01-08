Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший хавбек «Барселоны» Мориба стал одноклубником Гринвуда

Бывший хавбек «Барселоны» Мориба стал одноклубником Гринвуда
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Лейпцига» Илаш Мориба стал игроком «Хетафе», за который играет английский форвард Мэйсон Гринвуд. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба. 20-летний футболист будет выступать за новую команду до конца нынешнего сезона. Игрок присоединится к «Хетафе» по окончании Кубка африканских наций, на котором он будет представлять сборную Гвинеи.

Мориба перешёл в «Лейпциг» из «Барселоны» в 2021 году за € 16 млн. В текущем сезоне полузащитник ни разу не появился на поле в составе немецкого клуба.

В прошлом сезоне Мориба выступал на правах аренды ещё за один испанский клуб — «Валенсию». В составе «летучих мышей» хавбек провёл 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Контракт игрока с «Лейпцигом» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.

Материалы по теме
Мбаппе уйдёт, но не в «Реал»?! А Холанда хотят забрать из «Сити». LIVE трансферов
Live
Мбаппе уйдёт, но не в «Реал»?! А Холанда хотят забрать из «Сити». LIVE трансферов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android