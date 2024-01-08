«Крылья Советов» получат 20% от последующей продажи Салтыкова «Локомотивом»

По трансферному договору с «Локомотивом» «Крылья Советов» получат 20% от следующей продажи футболиста Никиты Салтыкова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что нападающий Никита Салтыков заключил трудовое соглашение с московским «Локомотивом». В нынешнем сезоне в составе «Крыльев Советов» Салтыков принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Контракт футболиста с самарским клубом был рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

В следующем матче внутреннего первенства «Локомотив», занимающий четвёртое место в турнирной таблице, сыграет с «Динамо» на выезде. Игра состоится 2 марта.