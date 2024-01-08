Анри подтвердил, что Венгер заменил ему отца на определённом жизненном этапе

Экс-нападающий сборной Франции Тьерри Анри рассказал о непростых взаимоотношениях со своим отцом.

«Можно ли сказать, что после перехода в молодёжную команду «Монако» Арсен Венгер стал мне заменой отца? Думаю, да, так оно и было.

В наших с папой отношениях возникли определённые трудности, когда я собирался перейти в «Монако». Он не понимал, как я могу покинуть дом и переехать куда-то один. Но я не спрашивал у него разрешения, а просто собрался и улетел.

На тот момент я осознал, что в моей жизни стало много давления со стороны отца, а также желания ему угодить. Но, поймите меня правильно: не всегда дети будут поступать так, как того желают их родители», — сказал Анри в выпуске YouTube-канала The Diary Of A CEO.

Анри работал под руководством Арсена Венгера в «Монако» (с 1992 по 1994 год) и «Арсенале» (с 1999 по 2007 год, а также в 2012 году). На протяжении карьеры форвард также выступал за такие команды, как «Ювентус», «Барселона» и «Нью-Йорк Ред Буллз». За 18 лет в профессиональном футболе француз завоевал 22 трофея (19 с клубами и ещё три со сборной Франции).