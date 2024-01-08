Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Боруссии» подтвердил переговоры с «Манчестер Юнайтед» по аренде Санчо

Гендиректор «Боруссии» подтвердил переговоры с «Манчестер Юнайтед» по аренде Санчо
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке высказался о возможном переходе вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо в немецкую команду.

«Да, мы ведём переговоры с «Манчестер Юнайтед» и хотим взять Джейдона в аренду. Это ни для кого не секрет. Но на данный момент сделка ещё не заключена», — сказал Ватцке в интервью клубной пресс-службе.

В нынешнем сезоне 23-летний англичанин провёл за «Манчестер Юнайтед» всего три матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Контракт игрока с «красными дьяволами» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее лидер дортмундской «Боруссии» Марко Ройс высказался о дальнейших карьерных планах.

Материалы по теме
Марко Ройс: о продлении контракта с «Боруссией» не задумывался
Материалы по теме
Мбаппе уйдёт, но не в «Реал»?! А Холанда хотят забрать из «Сити». LIVE трансферов
Live
Мбаппе уйдёт, но не в «Реал»?! А Холанда хотят забрать из «Сити». LIVE трансферов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android