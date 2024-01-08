Гендиректор «Боруссии» подтвердил переговоры с «Манчестер Юнайтед» по аренде Санчо

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке высказался о возможном переходе вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо в немецкую команду.

«Да, мы ведём переговоры с «Манчестер Юнайтед» и хотим взять Джейдона в аренду. Это ни для кого не секрет. Но на данный момент сделка ещё не заключена», — сказал Ватцке в интервью клубной пресс-службе.

В нынешнем сезоне 23-летний англичанин провёл за «Манчестер Юнайтед» всего три матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Контракт игрока с «красными дьяволами» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее лидер дортмундской «Боруссии» Марко Ройс высказался о дальнейших карьерных планах.