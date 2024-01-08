Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Арсенала» Сол Кэмпбелл высказался о переигровках в Кубке Англии

Экс-игрок «Арсенала» Сол Кэмпбелл высказался о переигровках в Кубке Англии
Комментарии

Бывший игрок «Арсенала», «Тоттенхэма» и сборной Англии Сол Кэмпбелл поделился мнением о возможной отмене переигровок в Кубке Англии. Напомним, согласно регламенту турнира в случае ничейного результата матча команды ожидает переигровка.

«Я думаю, что мы должны сохранить переигровки в Кубке Англии, сохранить традиции Кубка. Мы избавляемся от многих традиций игры, и я думаю, что Кубок Англии нужен не только большим, но и маленьким командам. Для маленьких команд очень важно получить дополнительный заработок», — приводит слова Кэмпбелла ВВС.

Действующим обладателем трофея является «Манчестер Сити», победивший в финале прошлого розыгрыша «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась победой «горожан» со счётом 2:1.

Материалы по теме
Гвардиола: не могу найти ни одного человека, который бы не любил Кубок Англии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android