Экс-игрок «Арсенала» Сол Кэмпбелл высказался о переигровках в Кубке Англии

Бывший игрок «Арсенала», «Тоттенхэма» и сборной Англии Сол Кэмпбелл поделился мнением о возможной отмене переигровок в Кубке Англии. Напомним, согласно регламенту турнира в случае ничейного результата матча команды ожидает переигровка.

«Я думаю, что мы должны сохранить переигровки в Кубке Англии, сохранить традиции Кубка. Мы избавляемся от многих традиций игры, и я думаю, что Кубок Англии нужен не только большим, но и маленьким командам. Для маленьких команд очень важно получить дополнительный заработок», — приводит слова Кэмпбелла ВВС.

Действующим обладателем трофея является «Манчестер Сити», победивший в финале прошлого розыгрыша «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась победой «горожан» со счётом 2:1.