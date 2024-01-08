«Марсель» объявил о переходе Онана из «Бешикташа»

Футбольный клуб «Марсель» официально объявил о переходе полузащитника Жана Онана из турецкого «Бешикташа». Камерунец перешёл во французскую командой на правах аренды с возможностью последующего выкупа.

24-летний футболист выступал за клуб из Стамбула с лета 2023 года. За это время Жан успел принять участие в 10 играх «Бешикташа», в которых отметился одной результативной передачей. Ранее Онана играл за французские «Ланс», «Бордо» и «Лилль». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3,7 млн.

Напомним, в декабре «Бешикташ» объявил об исключении пятерых футболистов основного состава из-за неудовлетворительной игры. Среди отстранённых игроков были Венсан Абубакар, Валентин Розье, Эрик Байи, Рашид Геззаль и Жан Онана.