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В «Реале Сосьедад» объяснили замену Захаряна в перерыве матча с «Малагой»

В «Реале Сосьедад» объяснили замену Захаряна в перерыве матча с «Малагой»
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Пресс-служба испанского клуба «Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, рассказала, почему 20-летний полузащитник был заменён в перерыве матча 1/16 финала Кубка Испании с «Малагой». Напомним, «Реал Сосьедад» выиграл матч со счётом 1:0 и прошёл в 1/8 финала Кубка Испании.

«Арсен Захарян был заменен в матче с «Малагой» из-за столкновения с соперником. Футболист будет готов к следующему матчу», — приводит слова пресс-службы испанского клуба «РИА Новости Спорт».

Напомним, Арсен Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» минувшим летом из московского «Динамо». В 12 матчах Ла Лиги в нынешнем сезоне 20-летний россиянин сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Захаряна в € 15 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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