Массимо Каррера: Миранчук — очень талантливый футболист, он может заиграть в «Аталанте»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера оценил игру российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, а также поделился мнением о будущем футболиста в итальянской Серии А.

«Чем больше игрового времени получает Миранчук, тем больше он раскрывается. Думаю, Алексей способен закрепиться в основном составе «Аталанты» — это очень талантливый футболист. У него ещё всё впереди. Повторюсь, Миранчук может заиграть в «Аталанте», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Миранчук принял участие в 15 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Миранчука с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.