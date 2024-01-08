Жеребьёвка 1/8 Кубка Испании: мадридский «Реал» сыграет с «Атлетико»

Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Испании сезона-2023/2024. По её итогам сформировались следующие пары:
17 января, среда:
«Унионистас де Саламанка» — «Барселона»;
«Тенерифе» — «Мальорка»;
«Хетафе» — «Севилья»;
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»;
«Валенсия» — «Сельта»;
«Атлетик» — «Депортиво»;
«Атлетико» — «Реал» Мадрид;
«Жирона» — «Райо Вальекано».
Фото: Пресс-служба Кубка Испании
Напомним, за «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян, который принял участие во всех трёх кубковых матчах.
В прошлом сезоне победителем Кубка Испании стал мадридский «Реал», который в финале турнира обыграл «Осасуну» со счётом 2:1.