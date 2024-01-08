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Жеребьёвка 1/8 Кубка Испании: мадридский «Реал» сыграет с «Атлетико»

Жеребьёвка 1/8 Кубка Испании: мадридский «Реал» сыграет с «Атлетико»
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Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Испании сезона-2023/2024. По её итогам сформировались следующие пары:

17 января, среда:

«Унионистас де Саламанка» — «Барселона»;

«Тенерифе» — «Мальорка»;

«Хетафе» — «Севилья»;

«Осасуна» — «Реал Сосьедад»;

«Валенсия» — «Сельта»;

«Атлетик» — «Депортиво»;

«Атлетико» — «Реал» Мадрид;

«Жирона» — «Райо Вальекано».

Фото: Пресс-служба Кубка Испании

Напомним, за «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян, который принял участие во всех трёх кубковых матчах.

В прошлом сезоне победителем Кубка Испании стал мадридский «Реал», который в финале турнира обыграл «Осасуну» со счётом 2:1.

Турнирная сетка Кубка Испании сезона-2023/2024
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