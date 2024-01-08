«Мир «Баварии» уже не тот, что был раньше». Заявление клуба — о смерти Беккенбауэра

Мюнхенская «Бавария» выступила с заявлением после новости о смерти бывшего футболиста клуба Франца Беккенбауэра. Напомним, легендарный игрок скончался сегодня в возрасте 78 лет.

«Мир «Баварии» уже не тот, что был раньше – внезапно стал темнее, тише, беднее. Немецкие рекордсмены оплакивают кончину Франца Беккенбауэра, уникального кайзера, без которого «Бавария» никогда бы не стала тем клубом, которым она является сегодня. Беккенбауэр умер вчера, в воскресенье, в возрасте 78 лет в окружении своей семьи в Зальцбурге. ФК «Бавария» скорбит вместе с его семьей, друзьями и товарищами, прежде всего с женой Хайди и детьми Томасом, Михаэлем, Джоэлем Максимилианом и Франческой Антони», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, в футбольной карьере Беккенбауэр играл за немецкие «Баварию» и «Гамбург», а также за американский «Нью-Йорк Космос». Также Беккенбауэр выиграл по разу Чемпионат мира и Чемпионат Европы в составе сборной Германии

Кроме того, бывший футболист дважды выигрывал награду «Золотой мяч» в 1972 и 1976 годах, три раза выигрывал Лигу чемпионов, пять раз немецкую Бундеслигу, четыре раза Кубок Германии, а также по разу Кубок европейских чемпионов и клубный кубок мира.