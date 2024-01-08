Бывший партнёр Беккенбауэра по «Баварии» Румменигге высказался о его смерти

Председатель правления мюнхенской «Баварии» и член исполнительного комитета УЕФА Карл-Хайнц Румменигге отреагировал на новость о смерти своего бывшего партнёра по немецкому клубу Франца Беккенбауэра. Напомним, легендарный игрок скончался сегодня в возрасте 78 лет.

«Я глубоко шокирован. Франц Беккенбауэр переписал историю немецкого футбола и оставил в ней неизгладимый след. Он был моим капитаном в «Баварии», моим тренером в национальной сборной, нашим президентом в «Байере» – и на всех этих должностях он был не только успешным, но и уникальным. Как человек он впечатлял своим огромным уважением ко всем людям, ведь в глазах Франца все были равны. Немецкий футбол потерял величайшую фигуру в своей истории. Нам будет его очень не хватать. Спасибо тебе за все, дорогой Франц», — приводит слова Румменигге официальный сайт «Баварии».

Напомним, в футбольной карьере Беккенбауэр играл за немецкие «Баварию» и «Гамбург», а также за американский «Нью-Йорк Космос». Также Беккенбауэр выиграл по разу Чемпионат мира и Чемпионат Европы в составе сборной Германии

Кроме того, бывший футболист дважды выигрывал награду «Золотой мяч» в 1972 и 1976 годах, три раза выигрывал Лигу чемпионов, пять раз немецкую Бундеслигу, четыре раза Кубок Германии, а также по разу Кубок европейских чемпионов и клубный кубок мира.