Кавазашвили: Яшин всегда говорил, что Беккенбауэр — очень большой аристократ

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился воспоминаниями об игре с легендарным немецким футболистом Францем Беккенбауэром. Напомним, легендарный игрок сборной ФРГ скончался сегодня, 8 января, в возрасте 78 лет.

«Я был в составе сборной, которая играла против него. На чемпионате мира — 1966 в Англии в воротах был Яшин, когда в полуфинале мы проиграли сборной ФРГ (1:2). Первый мяч нам забил Халлер, а второй — Беккенбауэр.

Я лично близко не знал Беккенбауэра, но Лев Иванович нам часто рассказывал, когда мы сидели где-то в узком кругу, разговаривали про футболистов, обсуждали, кто как играет, какой он человек. Лёва всегда говорил, что Беккенбауэр — очень большой аристократ, очень спокойный, очень вразумительный человек. Прекрасно относится к нашим футболистам Советского Союза. И о нём были только хвалебные и очень добрые отзывы со стороны великого Яшина.

А я лично с Францем здоровался, когда нас, четыре лучшие команды ЧМ-1966, награждали. Первой зашла в гостиницу сборная Англии, вторыми были немцы, потом португальцы, потом мы. И перемешались — шампанское, пиво и так далее, беседы всякие. Тогда здоровались за руку. Это было. Но так, чтобы дружеские отношения, у меня лично не было», — приводит слова Кавазашвили «Комсомольская правда».

Напомним, во время футбольной карьеры Беккенбауэр играл за немецкие «Баварию» и «Гамбург», а также за американский «Нью-Йорк Космос». Также Беккенбауэр по разу выиграл чемпионат мира и чемпионат Европы в составе сборной Германии.

Кроме того, бывший футболист дважды выигрывал награду «Золотой мяч» (в 1972 и 1976 году), три раза выигрывал Лигу чемпионов, пять раз — немецкую Бундеслигу, четыре раза — Кубок Германии, а также по разу выиграл Кубок европейских чемпионов и Клубный кубок мира.