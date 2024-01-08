«Зенит» объявил о переходе Артура из «Палмейраса»

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» официально объявила о переходе бразильского нападающего Артура из «Палмейраса». Соответствующее фото было выложено в телеграм-канале сине-бело-голубых. Контракт с игроком действует до конца сезона-2026/2027 с опцией продления еще на один сезон.

Фото: ФК «Зенит»

«Сине-бело-голубые приветствуют Артура в Петербурге и желают бразильскому новичку новых покорённых вершин — вместе с «Зенитом»!», — написала пресс-служба санкт-петербургского клуба.

В прошедшем сезоне нападающий принял участие в 59 матчах во всех турнирах, отметившись 13 голами и тремя результативными передачами. Действующее соглашение футболиста с «Палмейрасом» рассчитано до конца декабря 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Артура в € 10 млн.

Напомним, «Зенит» в данный момент занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые набрали 36 очков после 18 матчей. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 38 очков за аналогичное количество игр.