В «Зените» раскрыли сумму трансфера Артура из «Палмейраса»

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, какую сумму сине-бело-голубые заплатили «Палмейрасу» за бразильского нападающего Артура Гимарайнса.

«Трансфер игрока в «Зенит» составил ровным счетом € 15 млн», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Напомним, сегодня, 8 января, пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» официально объявила о переходе бразильского нападающего Артура из «Палмейраса». Контракт с игроком действует до конца сезона-2026/2027 с опцией продления ещё на один сезон.

В прошедшем сезоне нападающий принял участие в 59 матчах во всех турнирах, отметившись 13 голами и тремя результативными передачами. Действующее соглашение футболиста с «Палмейрасом» рассчитано до конца декабря 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Артура в € 10 млн.