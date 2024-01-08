Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Зенита» Артур назвал свои сильные качества

Новичок «Зенита» Артур назвал свои сильные качества
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский нападающий Артур Гимарайнс, новичок санкт-петербургского «Зенита», рассказал о своих сильных качествах на футбольном поле.

«Я — очень дисциплинированный игрок, который всегда стремится побеждать. Главные качества — скорость, удар из-за штрафной, видение поля, которое помогает отдавать передачи партнёрам. Но всё-таки я нападающий, поэтому выбираю голы. Голы — самое важное для нападающего», — приводит слова Артура официальный сайт сине-бело-голубых.

Напомним, сегодня, 8 января, пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» официально объявила о переходе бразильского нападающего Артура из «Палмейраса». Контракт с игроком заключён до конца сезона-2026/2027 с опцией продления ещё на один сезон.

В прошедшем сезоне нападающий принял участие в 59 матчах во всех турнирах, отметившись 13 голами и тремя результативными передачами. Действующее соглашение футболиста с «Палмейрасом» рассчитано до конца декабря 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Артура в € 10 млн.

Материалы по теме
В «Зените» раскрыли сумму трансфера Артура из «Палмейраса»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android