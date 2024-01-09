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«Ницца» объявила о переходе форварда из «Реала Сосьедад», за который выступает Захарян

«Ницца» объявила о переходе форварда из «Реала Сосьедад», за который выступает Захарян
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Французская «Ницца» официально объявила о переходе нападающего испанского «Реала Сосьедад» Мохамеда-Али Шо. 19-летний форвард стал игроком клуба Лиги 1 на постоянной основе.

«Я сделал шаг вперёд, играя в Ла Лиге и европейском футболе, но, несмотря на то, что всё произошло очень быстро, моя карьера только начинается. Я хочу проявить свои качества, продолжать совершенствоваться и самоутверждаться, и я уверен, что переход в «Ниццу» позволит мне это сделать», — приводит слова Шо пресс-слуба клуба.

Французский игрок выступал за «Реал Сосьедад» с лета 2022 года. За это время он принял участие в 40 матчах испанце, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

Напомним, в составе «Реала Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян.

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