Результаты жеребьёвки 4-го раунда Кубка Англии: «Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэмом»

В понедельник, 8 января, состоялась жеребьёвка 4-го раунда Кубка Англии. Действующий обладатель трофея «Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэм Хотспур», лондонский «Челси» примет «Астон Виллу».

Полные результаты жеребьёвки 4-го раунда Кубка Англии:

1.«Уотфорд» — «Саутгемптон»;

2. «Блэкберн Роверс» — «Рексем»;

3. «Борнмут» — «Суонси Сити»;

4. «Вест Бромвич» — «Брентфорд» или «Вулверхэмптон»;

5. «Вест Хэм Юнайтед» или «Бристоль Сити» — «Ноттингем Форест» или «Блэкпул»;

6. «Лестер Сити» — «Халл Сити» или «Бирмингем»;

7. «Шеффилд Уэнсдей» — «Ковентри Сити»;

8. «Челси» — «Астон Вилла»;

9. «Ипсвич» — «Мейдстон Юнайтед»;

10. «Ливерпуль» — «Норвич Сити» или «Бристоль Роверс»;

11. «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити»;

12 «Лидс Юнайтед» — «Плимут Аргайл»;

13. «Кристал Пэлас» или «Эвертон» — «Лутон Таун» или «Болтон Уондерерс»;

14. «Ньюпорт Каунти» или «Истли» — «Уиган» или «Манчестер Юнайтед»;

15. «Шеффилд Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион»;

16. «Фулхэм» — «Ньюкасл Юнайтед»;