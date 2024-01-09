Результаты жеребьёвки 4-го раунда Кубка Англии: «Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэмом»

В понедельник, 8 января, состоялась жеребьёвка 4-го раунда Кубка Англии. Действующий обладатель трофея «Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэм Хотспур», лондонский «Челси» примет «Астон Виллу».
Полные результаты жеребьёвки 4-го раунда Кубка Англии:
1.«Уотфорд» — «Саутгемптон»;
2. «Блэкберн Роверс» — «Рексем»;
3. «Борнмут» — «Суонси Сити»;
4. «Вест Бромвич» — «Брентфорд» или «Вулверхэмптон»;
5. «Вест Хэм Юнайтед» или «Бристоль Сити» — «Ноттингем Форест» или «Блэкпул»;
6. «Лестер Сити» — «Халл Сити» или «Бирмингем»;
7. «Шеффилд Уэнсдей» — «Ковентри Сити»;
8. «Челси» — «Астон Вилла»;
9. «Ипсвич» — «Мейдстон Юнайтед»;
10. «Ливерпуль» — «Норвич Сити» или «Бристоль Роверс»;
11. «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити»;
12 «Лидс Юнайтед» — «Плимут Аргайл»;
13. «Кристал Пэлас» или «Эвертон» — «Лутон Таун» или «Болтон Уондерерс»;
14. «Ньюпорт Каунти» или «Истли» — «Уиган» или «Манчестер Юнайтед»;
15. «Шеффилд Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион»;
16. «Фулхэм» — «Ньюкасл Юнайтед»;