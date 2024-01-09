Болельщики кидали вещи в лица футболисток «Барселоны» после матча

Болельщики после матча 13-го тура женской Примеры «Барселона» — «Леванте Лас-Планас» (9:1) кидали вещи в лица футболисток каталонской команды.

Игроки ЖФК «Барселона» после игры подошли к фанатам для того, чтобы расписаться на вещах. Однако болельщики начали кидать телефоны, шарфы, футболки и другие вещи в лица футболисток, которым это не понравилось.

На данный момент после 13 сыгранных матчей испанской Примеры ЖФК «Барселона» является лидером чемпионата с 39 очками и имеет разницу забитых/пропущенных мячей +56. Ближайшие преследователи «Леванте» и мадридский «Реал», у которых по 30 очков.

Женская команда сине-гранатовых также выступает в Лиге чемпионов. В группе с «Бенфикой», «Айтрахтом» и «Русенгордом» каталонская команда находится на первом месте с 12 очками после четырёх проведённых игр.