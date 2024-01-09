«Россия достойна быть в Европе, должна быть там». Экс-тренер «Локомотива» — об отстранении

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и подмосковных «Химок» Игорь Черевченко ответил на вопрос, что он может пожелать российскому футболу.

«Чего пожелаю российскому футболу? Побыстрее вернуться в европейскую семью, если не захотели переходить в азиатскую. Все ждут этого. Россия достойна быть в Европе, должна быть там. Болельщикам и всем людям — здоровья и добра», — приводит слова Черевченко «РБ Спорт».

Напомним, 20 декабря стало известно, что исполком РФС практически единогласно принял решение остаться в УЕФА. При этом президент РФС Александр Дюков заявлял, что вопрос перехода России в Азию может быть вновь поднят в будущем.

В конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.