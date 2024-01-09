Каррагер отреагировал на победу «Ливерпуля» в матче с «Арсеналом»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал победу команды в матче 1/32 Кубка Англии с лондонским «Арсеналом» (2:0).

«В моих глазах победа в этом матче не была приоритетом для команды, важнее было избежать травм или переигровки, но как только матч начинается, нельзя не жаждать победы!

Важный результат, но ключевым для «Ливерпуля» может стать то, что в последних двух играх, как кажется, вернулся настоящий Луис Диас», – написал Каррагер в одной из социальных сетей.

В Кубке Англии обе команды вступали в борьбу за трофей только на стадии 1/32 финала. После результата этого матча «Ливерпуль» вышел в 1/16 финала Кубка Англии. «Арсенал», в свою очередь, закончил участие в текущем розыгрыше турнира, вылетев в 1/32 финала.

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