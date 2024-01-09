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«Барселона» проинструктировала болельщиков о правилах поведения в Саудовской Аравии

«Барселона» проинструктировала болельщиков о правилах поведения в Саудовской Аравии
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«Барселона» предупредила своих болельщиков о правилах поведения в Саудовской Аравии, где команда сыграет полуфинальный матч Суперкубка Испании с «Осасуной».

«Рекомендуется проявлять уважение и осмотрительность в публичном поведении и проявлениях привязанности. Непристойное поведение, включая любые действия сексуального характера, могут иметь правовые последствия для иностранцев.

Не проезжайте через неизвестные районы, особенно ночью. Закрывайте двери транспортных средств, как припаркованных, так и в движении. Обращайтесь в полицейский участок, если заметите подозрительные движения. Избегайте митингов или демонстрации, которые могут произойти.

Саудовская Аравия и граждане западных стран, в том числе Испании, являются потенциальными объектами террористических группировок, действующих в стране и в соседних странах», — приводит памятку «Барселоны» Marca.

Матч между «Барселоной» и «Осасуной» пройдёт 11 января, начало – 22:00 мск.

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