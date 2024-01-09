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Эммануэль Адебайор сравнил Виктора Осимхена и Дидье Дрогба

Эммануэль Адебайор сравнил Виктора Осимхена и Дидье Дрогба
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Бывший форвард «Манчестер Сити» и «Арсенала» Эммануэль Адебайор хочет видеть форварда «Наполи» Виктора Осимхена в АПЛ.

«У него правильное отношение и характер, он достаточно целенаправлен, чтобы добиться успеха. Я молюсь, чтобы он перешёл в Премьер-лигу и показал, на что способен. АПЛ – самая сложная и самая лучшая лига в мире.

Осимхен уже показал себя в Италии — думаю, для него настало удобное время переехать в Англию, заменить своего кумира Дрогба и творить прекрасное. У него есть всё необходимое, чтобы сделать себе имя и написать большую главу в Англии, как Дрогба», – приводит слова Адебайора ВВС.

Осимхен перешёл в неаполитанский клуб из французского «Лилля» осенью 2020 года. Недавно «Наполи» объявил о пролонгации трудового соглашения с Осимхеном до 2026 года.

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