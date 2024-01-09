Украинский голкипер Андрей Лунин встретился с легендой «Реала»

Мадридский «Реал» активно готовится к полуфинальному матчу Суперкубка Испании с «Атлетико». На вчерашней тренировке появился легендарный защитник «сливочных» Марсело, восемь раз выигравший с «Реалом» чемпионский титул и пять раз побеждавший в Лиге чемпионов.

Бразильский футболист получил тёплый приём от своих бывших партнёров, а также украинского вратаря «Королевского клуба» Андрея Лунина, поделившегося фотографией встречи в социальных сетях.

Фото: Соц. сети Андрея Лунина

Лунин выступает за «Реал» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 8 млн. В нынешнем сезоне Лунин провёл 10 матчей во всех турнирах, в которых пропустил шесть голов.

На данный момент Марсело выступает за бразильский «Флуминенсе». Он провёл в составе «Реала» 15 лет.