Защитник «Ливерпуля» Гомес: у нас есть желание извлечь из этого сезона максимум

Центральный защитник «Ливерпуля» Джозеф Гомес рассказал, что мерсисайдцы хотят достичь максимума в нынешнем сезоне.

«Мы все просто полны желания и хотим извлечь максимум из сезона. Всё, что мы можем сделать, это идти от игры к игре – я знаю, что это клише. Но у нас есть желание, есть платформа, на которой можно строить. Мы не можем принимать это как должное. Как мы знаем по прошлому сезону, не всегда всё проходит гладко, и у нас были трудные периоды, но мы извлекали из этого уроки. Так что мы должны продолжать в том же духе, а там будет видно, к чему это нас приведёт», — приводит слова Гомеса официальный сайт «Ливерпуля».

После 20 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 45 очков.