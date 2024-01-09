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Инфантино отреагировал на переизбрание Меликбекяна на пост президента ФФА

Инфантино отреагировал на переизбрание Меликбекяна на пост президента ФФА
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Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал переизбрание Армена Меликбекяна на пост президента Федерации футбола Армении (ФФА).

«Уважаемый президент, примите мои самые тёплые пожелания и искренние поздравления в связи с вашим переизбранием на пост президента Федерации футбола Армении. Также, пользуясь этой возможностью, хочу поблагодарить вас за все ваши усилия, вашу работу и ваш важный вклад в развитие нашего спорта и продвижение его ценностей в Армении.

Посылаю вам и вашей команде наилучшие пожелания в связи с этим новым мандатом и всяческих успехов в решении всех предстоящих задач. С нетерпением жду продолжения работы с вами для роста и процветания футбола в Армении в предстоящие годы», — приводятся слова Инфантино на сайте ФФА.

Меликбекян был выбран на свой пост в 2019 году. Его нынешний срок рассчитан до 2026 года.

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