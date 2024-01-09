Инфантино отреагировал на переизбрание Меликбекяна на пост президента ФФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал переизбрание Армена Меликбекяна на пост президента Федерации футбола Армении (ФФА).

«Уважаемый президент, примите мои самые тёплые пожелания и искренние поздравления в связи с вашим переизбранием на пост президента Федерации футбола Армении. Также, пользуясь этой возможностью, хочу поблагодарить вас за все ваши усилия, вашу работу и ваш важный вклад в развитие нашего спорта и продвижение его ценностей в Армении.

Посылаю вам и вашей команде наилучшие пожелания в связи с этим новым мандатом и всяческих успехов в решении всех предстоящих задач. С нетерпением жду продолжения работы с вами для роста и процветания футбола в Армении в предстоящие годы», — приводятся слова Инфантино на сайте ФФА.

Меликбекян был выбран на свой пост в 2019 году. Его нынешний срок рассчитан до 2026 года.