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В Италии ведутся переговоры о сокращении количества клубов в Серии А с 20 до 18

В Италии ведутся переговоры о сокращении количества клубов в Серии А с 20 до 18
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Клубы итальянской Серии А и президент Лиги Лоренцо Казини инициировали неофициальный переговорный процесс о потенциальном сокращении количества команд, выступающих в чемпионате Италии, с 20 до 18. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, за сокращение количества команд в лиге выступили в основном ведущие клубы Серии А. Их представители аргументируют необходимость редуцирования участников турнира тем, что из-за обновлённого формата Лиги чемпионов, который начнёт действовать со следующего сезона, в ближайшие годы увеличится количество матчей и календарь итальянского чемпионата станет крайне загруженным. Однако некоторые клубы опасаются, что из-за этих мер они могут лишиться части доходов.

Подчёркивается, что данное решение может быть принято при условии, если 14 клубов Серии А проголосуют за него.

Турнирная таблица Серии А
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