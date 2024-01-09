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Будущее хавбека «Зенита» Ду Кейроса должно определиться к 14 января — источник

Будущее хавбека «Зенита» Ду Кейроса должно определиться к 14 января — источник
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Будущее бразильского полузащитника «Зенита» Ду Кейроса должно определиться к 14 января, когда сине-бело-голубые отправятся на зимний сбор в Абу-Даби. Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, в случае если «Гремио» успеет оформить аренду хавбека к тому моменту, то бразилец не поедет с командой в Абу-Даби. Бразильский полузащитник является воспитанником «Коринтианса» и был переведён в основную команду летом 2021 года. Уже летом 2023-го сине-бело-голубые подписали Ду Кейроса в качестве свободного агента.

В нынешнем сезоне 24-летний бразилец сыграл за «Зенит» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. При этом рыночная стоимость футболиста, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 3 млн.

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