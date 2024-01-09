Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Контракт тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте будет продлён до 2026 года — AS

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) приняла решение пролонгировать трудовое соглашение с главным тренером сборной Испании Луисом де ла Фуэнте до 2026 года. Об этом сообщает AS.

По информации источника, продление контракта с де ла Фуэнте состоится в марте, перед товарищескими матчами со сборными Колумбии и Бразилии.

Подчёркивается, что в RFEF довольны работой 62-летнего специалиста, под руководством которого сборная Испании квалифицировалась в финальную часть чемпионата Европы — 2024. Также испанская национальная команда, возглавляемая де ла Фуэнте, выиграла Лигу наций 2023 года, обыграв в финале Хорватию (0:0 в основное время, послематчевая серия пенальти — 4:5).

Напомним, де ла Фуэнте был назначен на должность главного тренера сборной Испании 1 января 2023 года.