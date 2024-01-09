«Бешикташ», ПАОК и «Олимпиакос» пытались подписать Ренату Саншеша

Полузащитник «ПСЖ» Ренату Саншеш, выступающий на правах годичной аренды за «Рому», привлёк внимание «Бешикташа», ПАОКа и «Олимпиакоса». Об этом сообщает журналист Бруно Андраде в социальной сети Х (бывший Twitter).

По информации источника, игроку эти варианты не показались интересными. Напомним, ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» намерено отозвать португальца из аренды и отправить его в новую временную команду.

В нынешнем сезоне 26-летний Ренату Саншеш провёл за «Рому» девять матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.