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Эксперт бразильского футбола: функционал Артура нужен «Зениту, но он не стоит € 15 млн

Эксперт бразильского футбола: функционал Артура нужен «Зениту, но он не стоит € 15 млн
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Эксперт бразильского футбола Александр Спивак поделился мнением о трансфере нападающего Артура Гимарайнса из бразильского «Палмейраса» в санкт-петербургский «Зенит».

«Артур должен усилить команду. Такой функционал нужен «Зениту» — левоногий вингер, играющий справа. Артур несколько сезонов — один из лучших в чемпионате Бразилии. Можно было брать раньше, ещё из «РБ Брагантино» и, соответственно, дешевле. Артур не стоит 15 миллионов евро. Для «Палмейрас» это отличная сделка», — сказал Спивак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что сине-бело-голубые заплатили «Палмейрасу» за бразильского нападающего € 15 млн.

Пресс-служба «Зенита» объявила о переходе Артура вчера, 8 января. Контракт с игроком действует до конца сезона-2026/2027 с опцией продления ещё на один сезон.

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