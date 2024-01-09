Канчельскис: «Енисей» может быть первым опытом Мостового. Если есть желание, почему нет?

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал информацию, что «Енисею» интересна кандидатура Александра Мостового. Ранее сообщалось, что бывший полузащитник «Сельты» может быть назначен на пост главного тренера красноярской команды.

«Возможное назначение Мостового в «Енисей»? Если у Александра есть желание и предложение, то почему бы не пойти поработать? А готов или нет, будет известно по результату. Мне ничего не известно о его амбициях и тренерских навыках. Мы общаемся, но по этому поводу не разговаривали.

Самое главное, что есть интерес. Будем смотреть, наблюдать. Это всё-таки может быть его первый тренерский опыт. Будет ясно, готов ли он, получится ли. Это зависит и от игроков, и от удачи — всё в совокупности», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В 2005 году Мостовой завершил профессиональную карьеру игрока. С конца августа он проходит обучение по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА» в академии Российского футбольного союза (РФС). На данный момент «Енисей» после 20 сыгранных матчей в Мелбет Первой лиге располагается на 10-м месте с 24 очками.