Легенда «Манчестер Юнайтед» Кин раскритиковал Маркуса Рашфорда

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин подверг критике игру форварда «красных дьяволов» Маркуса Рашфорда в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Уиганом». Напомним, манкунианцы одолели своего соперника (2:0), а 26-летний футболист отметился результативной передачей.

«Я всегда жду от Рашфорда немного больше, чем от других футболистов. Маркус очень часто делает лишние финты, вместо того чтобы пробить по воротам. По моему мнению, он недостаточно забегает за спины защитников. Уверен, все болельщики «Манчестер Юнайтед» были разочарованы его игрой в этот вечер», – приводит слова Кина Goal.com.

В текущем сезоне Рашфорд провёл за «Манчестер Юнайтед» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с «красными дьяволами» действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.