«Зенит» объявил о трансфере Ахметова из «Краснодара»

Санкт-Петербургский «Зенит» официально объявил о трансфере полузащитника сборной России Ильзата Ахметова из «Краснодара». Контракт с игроком заключён до конца сезона-2025/2026 с возможностью продления ещё на сезон.

Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что Ахметов обойдётся «Зениту» в 100 млн рублей.

В нынешнем сезоне Ахметов принял участие в 21 матче «быков» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в € 3 млн. До перехода в «Краснодар» Ахметов выступал за московский ПФК ЦСКА, а также играл в академиях Коноплёва и казанского «Рубина». В составе основной сборной России 26-летний футболист провёл девять матчей, но не сумел отметиться результативными действиями.

Напомним, «Зенит» в данный момент занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые набрали 36 очков за 18 матчей. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 38 очков после аналогичного количества игр.