В ФИФА приспустили немецкий флаг в честь памяти Франца Беккенбауэра

Возле штаб-квартиры Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) приспустили немецкий флаг в честь памяти легендарного защитника Франца Беккенбауэра, который скончался 8 января в возрасте 78 лет.

Фото: ФИФА

В общей сложности Франц провёл 620 матчей во всех турнирах на клубном уровне, в которых отметился 74 забитыми мячами и 75 голевыми передачами.

Бывший футболист дважды выигрывал награду «Золотой мяч» (в 1972 и 1976 году), три раза выигрывал Лигу чемпионов, пять раз — немецкую Бундеслигу, четыре раза — Кубок Германии, а также по разу завоёвывал Кубок европейских чемпионов и Клубный кубок мира.

Также в качестве тренера в сборной Германии в 1990 году Беккенбауэр выигрывал чемпионат мира, а в «Баварии» один раз выиграл Бундеслигу и Кубок УЕФА.